上市第二个月即破万，吉利银河 L7 汽车 7 月销量达 10058 辆

IT之家 8 月 2 日消息，吉利银河新能源今日公布了 2023 年 7 月的汽车销量数据，银河 L7 车型 7 月销量 10058 辆，号称“刷新中国混动 SUV 市场月销破万速度”。

吉利银河 L7 的 6 月销量为 9673 辆，上市第二个月即实现破万，总销量达 19731 辆。

银河 L7 长宽高为 4700×1905×1685mm，轴距为 2785mm，定位紧凑型 SUV；内部配备 10.25 英寸仪表、13.2 英寸中控屏、16.2 寸副驾屏、25.6 英寸 AR HUD，车机搭载高通 8155 芯片，支持全场景可见即可说、四音区识别、深度连续对话。

该车搭载新一代雷神混动系统 8848，新一代雷神电混引擎 B-Plus 量产最高热效率达 44.26%，百公里亏电油耗 5.23L；搭载雷神 1.5T 四缸发动机，系统综合最大功率 287kW，综合最大扭矩 535N・m，零百加速 6.9 秒。

目前大部分车企都已经公布了 7 月销量或交付量，IT之家汇总如下：

比亚迪 7 月新能源汽车销量 262161 辆，同比增长约 61.3%。比亚迪今年销量累计达 1517798 辆，同比增长 87.63%。

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

广汽丰田 7 月销量 71343 台，其中凯美瑞销售 17613 台

理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%。

蔚来汽车 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高

‎五菱缤果 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

零跑汽车 7 月新车共计交付 14335 辆，交付量再创新高。

深蓝汽车 7 月交付 13172 辆，S7 车型累计交付达 9197 辆

极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

飞凡汽车 7 月交付 2060 辆。

极狐汽车 7 月交付 1826 辆。

高合汽车 7 月整体交付数量超过 500 台。

银河 L7 车型 7 月销量 10058 辆，号称“刷新中国混动 SUV 市场月销破万速度”。

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