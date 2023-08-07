微星“雷鸟 17”AMD 产品电竞系列笔记本电脑更名为“雷影 17”

IT之家 8 月 7 日消息，在今年的 ChinaJoy 2023 展会上，微星正式发布了雷鸟 17 游戏本新品，搭载 AMD R9 7945HX 处理器和英伟达 RTX 4060 显卡，首发价 8499 元。

然而产品还没上市，微星官方今日发布公告，根据规划调整需要，“雷鸟 17”系列游戏本改名为“雷影 17”。不过IT之家发现官方海报还没有改，仍有一只鸟的造型。

微星官网显示，该系列笔记本搭载锐龙 9 7000HX 处理器，显卡可选 RTX 4060 和 RTX 4070，195W 性能释放；内存支持双 DDR5-5200，SSD 支持两条 PCIe 4.0 型号。屏幕为 17.3 英寸 16:9 比例，1440p 240Hz 规格，笔记本的尺寸为 397 x 284 x 25.9 mm。

微星雷影 17 游戏本将于 8 月 10 日正式开卖，8 月 10 日 10 点-8 月 12 日首发到手价不高于 8499 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。