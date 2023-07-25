微星雷鸟 17 笔记本上架：R9 7945HX + RTX 4060，8499 元

IT之家 7 月 25 日消息，微星现已上架 Alpha 17 C7V 系列游戏本，即雷鸟 17 锐龙游戏本，搭载锐龙 7000HX 处理器 + RTX 4060，售价 8499 元。

微星官网显示，该系列笔记本搭载锐龙 9 7000HX 处理器，显卡可选 RTX 4060 和 RTX 4070，195W 性能释放；内存支持双 DDR5-5200，SSD 支持两条 PCIe 4.0 型号。屏幕为 17.3 英寸 16:9 比例，可选 1080p 144Hz 和 1440p 240Hz，笔记本的尺寸为 397 x 284 x 25.9 mm。

据IT之家此前报道，雷鸟 17 为了释放 AMD 锐龙 9 7945HX 移动处理器实力，在原有 GP77 经典模具的基础上进行升级，不仅提供了旗舰级硬件的散热支持，更在细节上进一步优化。

此外，雷鸟 17 还是全球首批搭载高通 Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 模块的游戏本。高通 FastConnect 7800 理论性能可支持 5GHz / 6GHz 频段，高达 5.8 Gbps 的峰值速度和低至 2 毫秒的延迟，拥有 320MHz 的带宽通道。电池规格也拉满到 99.9Whr（可带上飞机的最大容量）。键盘体验部分，赛睿单键 RGB 背光键盘同样没有缺席，支持每一颗按键的独立灯效设置。

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