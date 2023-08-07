消息称路虎将推出卫士 Defender Sport 运动 SUV：采用 EMA 电动平台打造、定位紧凑纯电

IT之家 8 月 7 日消息，据外媒 AutoCar 报道，路虎将在未来推出酝酿已久的“婴儿卫士”计划，将把路虎旗下的“卫士”品牌带入新的细分市场。同期还发布一款紧凑型 SUV 车型，名称暂定为 Defender Sport 卫士运动版，该车型有望在明后年正式官宣，并于 2027 年前后上市。

▲ 图源 AutoCar

外媒表示，Defender Sport 卫士运动版的尺寸预计会在 4.6 米 x 2 米 x1.8 米区间，由于定位为“婴儿卫士”，因此尺寸比卫士小了不少。不过路虎表示，虽然外形变小，但这款汽车依然会有卫士系列一脉相传的“激活感和行动感”，“即使是最小的车型也会体现出卫士系列家喻户晓的粗犷精神”。

▲ 图源 AutoCar

外媒同时认为，“婴儿卫士”定位将“更注重公路行驶”，但路虎很可能会为该车型提供一套以户外为主题的扩展套件，预计该车型海外起步定价将在 4 万美元左右（IT之家注：约 28.77 万元人民币）。

此外，外媒还表示，这款 Defender Sport 卫士运动版有望与下一代揽胜极光、揽胜星脉等车型，一同基于全新的 EMA 电动平台打造，该平台将会配备 800V 充电架构，峰值功率达 350 千瓦，旨在容纳先进的电池和推进技术，使基于该平台的车型能在日益拥挤的中型 SUV 领域更竞争力，并具有“坚固耐用”的品质。

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