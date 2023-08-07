《荒野大镖客：救赎》8 月 17 日登陆索尼 PS4、任天堂 Switch 平台，包含 DLC 亡灵梦魇

IT之家 8 月 7 日消息，R 星经典游戏《荒野大镖客 救赎》即将登陆任天堂 Switch 以及索尼 PS4 平台，支持官方中文！

本作数字版将于 8 月 17 日发售，eShop 美区售价 49.99 美元（IT之家备注：当前约 359 元人民币）。实体版卡带预计 10 月 13 日发售，包含额外 DLC 内容「亡灵梦魇」。

《荒野大镖客：救赎》最初于 2010 年 5 月 18 日在 PS3 和 Xbox360 上推出，此后从未推出过新世代主机和 PC 的移植版或重制版。

《荒野大镖客：救赎》最近还被爆出即将推出重制版，游戏已经重新在韩国评级机构重新评级，另外玩家也发现 R 星更新了《荒野大镖客》的成就图标。

不过目前尚未得到任何《荒野大镖客：救赎 2》会登陆 Switch 的官方消息，但在 Switch 目前越来越普及的情况下，也不排除 Rockstar Games 会推出其画质阉割的 Switch 版《荒野大镖客：救赎 2》，毕竟 R 星在 2017 年也于 Switch 上发行了《黑色洛城》。

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