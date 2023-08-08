七彩虹隐星 P16 游戏本 i7-13620H + RTX 4060 新配置开售，首发价 6299 元

IT之家 8 月 8 日消息，七彩虹隐星 P16 游戏本迎来 13 代酷睿处理器新版本，搭载英特尔 i7-13620H 处理器，首发售价 6299 元，今日 10 点正式开售。

英特尔酷睿 i7-13620H 是一款 10 核 16 线程的处理器，睿频达 4.90 GHz，配有 24MB 三级缓存。

七彩虹隐星 P16 游戏本还配有 140W 满功耗的 RTX 4060 独立显卡；全新寒极散热系统，配备独立双芯双涡轮风扇模组，6 根导热管 + 4 个散热出风口，利用 Control Center 系统可调节散热模式，Fn+1 键可开启飓风散热。

该笔记本在外观的配色上采用了星河蓝配色，整体配色十分电竞化，其余细节包括机身的 A 面倒角装饰，以及中心的亮片点缀装饰。

屏幕方面，隐星 P16 使用了 16 英寸 2.5K（2560 x 1600）分辨率的 IPS 屏幕，具备 165Hz 刷新率和 100% sRGB 色域。

此外，该机配有 16GB DDR5 5200MHz 内存，以及 512GB SSD，均预留扩展空间。

七彩虹隐星 P16 还支持 Wi-Fi 6E，接口也较为丰富，配有数字小键盘。

七彩虹隐星 P16 游戏本新款今日 10 点开售，i7-13620H + RTX 4060 + 16GB + 512GB 首发价 6299 元，IT之家小伙伴可以前往电商平台购买。

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