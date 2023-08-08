三星推出新款 ViewFinity S6 显示器：34 英寸曲面大屏，8 月底上市

IT之家 8 月 8 日消息，三星近日推出了两款全新 ViewFinity S6 显示器（S65UC 和 S65VC），8 月底正式上市。与市场上已有的 S6 版本相比，新品升级配备了 KVM 开关。

▲ 图源三星官网

新款 ViewFinity S6 显示器配备 34 英寸 1000R 曲面屏，屏幕比例为 21：9，分辨率为 WQHD-Ultra（3440 x 1440），亮度典型值为 350 cd/㎡，支持 100Hz 刷新率 5 毫秒响应时间以及 HDR10，搭载两个 5W 扬声器。

接口方面，两款全新 ViewFinity S6 显示器均配备 1 个 DP1.2 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 USB-C 接口（90W）、1 个以太网接口。

两款全新 ViewFinity S6 显示器主要区别在，S65UC 型号配备 3 个 USB 3.0 端口，无弹出式摄像头；S65VC 型号配备 2 个 USB 3.0 端口，配备 5MP 弹出式摄像头。

目前，三星暂未公布这两款新品的售价，IT之家也会跟进关注。

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