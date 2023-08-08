虎牙 CEO 董荣杰今日正式离职

IT之家 8 月 8 日消息，虎牙公司创始人、CEO 董荣杰今日（8 月 7 日）通过朋友圈宣布即日起正式离职，“今天是在虎牙的最后一天。06-23 年，从 yy 到虎牙，感恩 17 年来提携指导帮助我的人，感谢一路同行支持我的同事们和家人们。”

虎牙公司本周二曾通过公告表示，公司首席执行官董荣杰因个人原因辞去公司董事及首席执行官职务。同时，虎牙董事会批准现任虎牙高级副总裁黄俊洪和财务副总裁吴欣将担任代理联席 CEO，共同承担公司首席执行官的职责，直到董事会任命常任 CEO 为止。同时声明补充称，虎牙董事会计划加快遴选常任 CEO 的进程。

虎牙从欢聚集团孵化而来，当年与斗鱼并列为游戏直播行业两大巨头。2020 年 4 月，腾讯成为虎牙最大股东，投票权提高到 50.1%。欢聚集团持股降至 43.0%。

2020 年 10 月，虎牙与斗鱼宣布合并，正式接受大股东腾讯提出的合并邀约，进行战略合并。合并后新公司采取联席 CEO 制度，斗鱼 CEO 陈少杰和虎牙 CEO 董荣杰，共同出任联席 CEO，陈少杰加入合并后新公司董事会。斗鱼和虎牙的产品和品牌仍将保持相对独立运营，管理层保持稳定。

2021 年 7 月，市场监管总局公布关于禁止虎牙与斗鱼合并案反垄断审查决定的公告，称经审查，市场监管总局决定禁止此项经营者集中。市场监管总局认为，此项集中对中国境内游戏直播市场和网络游戏运营服务市场具有或者可能具有排除、限制竞争效果。

截至 2023 年 3 月 31 日，腾讯持股 46.7%，有 70.3% 投票权；欢聚集团持股 16%，有 24.1% 投票权；董荣杰持股为 0.5%，已无投票权。

IT之家附董荣杰人物经历：

2006 年，加入欢聚时代。2008 年负责组建公司游戏事业部，担任 YY 游戏事业部总经理，创造了连续 4 年收入翻番的业绩。

2013 年，任欢聚时代执行副总裁，负责管理游戏研发及代理业务，深入开拓端游、手游、页游以及游戏直播业务，让欢聚时代在游戏领域快速发展。

2015 年，负责欢聚时代新成立的互动娱乐事业部。领导发布了欢聚时代第三个独立战略品牌“欢聚互娱”。

2018 年，带领虎牙直播于 2018 年 5 月 11 日在纽约证券交易所成功上市。

2020 年 10 月 12 日，虎牙与斗鱼联合宣布，双方已签订“合并协议与计划”。根据合并协议，虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。董荣杰将成为合并后公司的联席 CEO。

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