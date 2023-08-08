铠侠推出 30TB 超大容量 CD8P 系列 PCIe 5.0 SSD

IT之家 8 月 8 日消息，铠侠本周推出了业界首批超大容量 CD8P SSD 系列产品，该系列具有 PCIe 5.0 x4 接口，容量最高达 30.72TB。

铠侠表示，CD8P 系列固态硬盘专为混合使用和读取密集型工作负载而设计，具有数据中心级固态硬盘所期望的全天候工作可靠性功能。

铠侠 CD8P 系列有 E3.s 和 U.2 两种外形，提供从 1.6 TB 到 30.72 TB 的容量规格：

顺序读取速度可达 12000 MB/s

顺序写入速度可达 5500 MB/s

随机读取 4K IOPS 可达 2000000

随机写入 4K IOPS 可达 400000

CD8P SSD 使用铠侠的专有 SSD 平台，包括其自家的 NVM 2.0 兼容主控、固件和 112 层 BICS 5 3D TLC NAND 颗粒，支持第 7 代闪存芯片故障保护，以确保可靠的数据存储、电源丢失保护和端到端数据保护。

除了常规 CD8P 型号外，铠侠还将提供支持 Sanitize Instant Erase（SIE）和 Self-Encrypting Drive（SED）功能的型号。同时，CD8P 将不具备 FIPS SED 功能。

需要注意的是，CD8P SSD 有两个配置版本，IT之家汇总如下：

用于混合用途工作负载的 CD8P-V（每天可全盘写入 3 次）：可选 1.60TB、3.20TB、6.40TB 和 12.8TB 容量

用于读密集型应用的 CD8P-R（每天可全盘写入 1 次）：可选 1.92TB、3.84TB、7.68TB、15.36TB 和 30.72TB 容量

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