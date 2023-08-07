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移速黑豹 PCIe 4.0 M.2 SSD 上新纯铜散热片版，2TB 版首发价 579 元

2023/8/7 18:09:54 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 7 日消息，存储品牌移速 MOVE SPEED 上新了黑豹 PCIe 4.0 M.2 SSD 的纯铜散热片版，现已在电商平台开售。

该 SSD 搭载了 5mm 金属散热片，号称能降温至少 10℃；散热片采用黑豹涂装，搭配金色底片，有点像金钱豹的外观。

性能方面，移速黑豹 PCIe 4.0 M.2 SSD 纯铜散热片版与原版相同，采用 PCIe 4.0 x 4 通道，搭载长江存储 TLC 晶圆颗粒 + 联芸 1602 主控，读速号称可达 7450MB/s，写入速度可达 6500MB/s，可选 1TB、2TB、4TB 版本，拥有 5 年质保。

移速黑豹 PCIe 4.0 M.2 SSD 纯铜散热片版现已开启预售，IT之家附价格和参数表如下：

  • 1TB 版首发价 369 元

  • 2TB 版首发价 579 元

  • 4TB 版首发价 1159 元

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此外，原版移速黑豹 PCIe 4.0 M.2 SSD 目前正在促销中，活动价为：

  • 1TB 到手价 309 元

  • 2TB 到手价 529 元

  • 4TB 到手价 999 元

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关键词：移速SSD固态硬盘长江存储

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