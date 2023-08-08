广汽 AI 大模型平台亮相：聚合多种模型，埃安昊铂 GT 轿跑首发

IT之家 8 月 8 日消息，广汽今日正式推出 AI 大模型技术的最新研发成果 —— 广汽 AI 大模型平台，该平台号称是“汽车行业首创的大模型平台技术”，将在近期搭载于智能轿跑昊铂 GT 亮相。

广汽集团表示，广汽 AI 大模型平台聚合了多种 AI 大模型，并与广汽智能网联底层能力深度融合，不仅能调用通用大模型的能力，还能基于智能汽车的应用场景构建专用模型。

广汽 AI 大模型平台以用车和研发数据集为基础，将结构化数据汇聚到 AI 中台，通过中台训练形成多种特定场景模型；平台可以根据应用需要，灵活调用多个模型，从而获得最优的推理结果，让应用服务精准、高效运行。

▲ 广汽 AI 大模型平台框架，图源埃安公众号，下同

广汽集团表示，基于广汽星灵电子电气架构的原子化服务能力，广汽 AI 大模型平台与车端能力和云端生态融合，让 AI 大模型平台成为全场景应用的入口。

据介绍，广汽 AI 大模型平台将率先落地智能语音交互场景。基于该平台，智能语音可结合各种模型优势，运用车端本地推理能力和云端混合模型技术，实现“精准的上下文语义理解”；并结合广汽魔方场景共创平台与丰富的云端生态服务，全面提升语音的智能化和情感化，将“一问一答”的形式升级为无门槛、直觉式的自然对话，相关能力将在充分验证成熟后，通过 OTA 与车主见面。

此外，广汽 AI 大模型平台将支持智能驾驶，由人工智能专家陈学文领衔、以纯视觉路线为主的自动驾驶全栈自研 X Lab 团队，已在泊车和行车领域取得“突破性进展”。广汽 AI 大模型平台的应用将进一步提高智能驾驶的感知能力，提升智能驾驶的安全性和可靠性。

除了智能汽车本身，广汽 AI 大模型平台还将带来智能网联全链路的升级。大模型平台应用到正向研发领域，将促进软件开发、虚拟验证、仿真测试等环节的效率，加快智能汽车迭代升级。在数字化领域，大模型将提升多模态数据的挖掘能力和效率，结合海量数据和大量案例，为智能汽车提供智能诊断、健康预测的能力，建立全生命周期健康专家系统。

广汽 AI 大模型平台将在近期搭载于高端智能轿跑昊铂 GT 亮相，更多能力也将陆续揭晓，IT之家小伙伴可以期待一下。

广汽埃安旗下高端新能源品牌昊铂的首款量产车型 Hyper GT 已于 7 月 3 日正式上市，共推出 5 种不同配置车型，售 21.99-33.99 万元。

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