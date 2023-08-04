无视艺术家拒绝，Stability AI 市场上架相应画风开源模型“挑衅原作者”

IT之家 8 月 4 日消息，随着市面上各式 AI 不断涌现，围绕训练作品的版权问题愈发突出，IT之家此前曾报道，《龙与地下城》《万智牌》画师 Greg Rutkowski 在接受 BBC 采访时表示，自己的作品在 AI 中的应用，比毕加索还要多。

面对来势汹汹的“AI 爬虫大潮”，这位名为 Greg Rutkowski 的画师已在去年连同其他几位艺术家，一起向 Stability AI 公司提出请求，要求他们能够在训练数据中删除他们的作品，以免 AI 生成类似他们画风的作品，带来一系列版权问题。

据外媒 Decrypt 报道，近日 Greg Rutkowski 发现，Stability AI 的一款 LoRA 开源模型无视了其请求，公然打着“能够生成 Greg Rutkowski 风格作品”的旗号上架相关模型市场，Greg Rutkowski 认为，这是一种赤裸裸的挑衅行为。

▲ Stability AI 市场相关模型历史截图，图源 Decrypt

Greg Rutkowski 对此感到气愤，并联系了相应 LoRA 模型的开发团队，而相应开发团队仅表示，如果 Rutkowski 要求删除该模型，他们将会删除。

相应开发团队同时“回敬”Greg Rutkowski，警告称“艺术家无法阻止时代的趋势”，由于开源模型的存在，即使他们根据 Greg Rutkowski 的反馈，删除了模型中相关训练数据，也会有更多模型学习 Greg Rutkowski 的艺术风格。

在接受外媒采访时，Greg Rutkowski 对此表示，由于部分“傲慢的”开发团队存在，人工智能可能以“开源无罪”为由“无视版权”，从而对整个艺术行业构成威胁，并使人类艺术家面临一系列反客为主的冲击。

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