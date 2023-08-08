新款广汽本田冠道车型正式上市，23.98-32.98 万元

IT之家 8 月 8 日消息，新款广汽本田冠道正式上市，该车共推出 8 款车型，指导价区间为 23.98-32.98 万元。其中，智享版和尊享版车型可选装“千万纪念”套件。

新款冠道 指导价 车型 售价（万元） 240 TURBO CVT 舒享版 23.98 240 TURBO CVT 智享版 25.58 240 TURBO CVT 幻夜尊享版 26.88 370 TURBO 9AT 豪华版 27.98 370 TURBO 9AT 尊享版 AWD 29.28 370 TURBO 9AT 幻夜尊享版 AWD 29.58 370 TURBOT 9AT 至尊版 AWD 双色 32.98 370 TURBO 9AT 幻夜至尊版 AWD 32.98

即日起，用户可前往广汽本田特约店进行试驾体验并预订。广汽本田还为用户送出订车权益，至高享 10000 元置换补贴，以及 5000 元限时购置税补贴（截止至 2023 年 8 月 31 日）。

这款车型长宽高分别为 4858/1942/1670mm，轴距为 2820mm，定位大五座 SUV。

外观方面，新款冠道继续采用 Build up SPORT LIMO 的设计语言，主要是对中网部分进行了小幅调整，增加了一个镀铬边框，同时多条辐的轮圈看上去更具档次感，其它基本延续现款车型的设计。

新车提供 6 种高级色，分别为星月白、极速绯红、极夜流银、星空蓝、雾光森林和翎羽蓝，以及 2 款双色车身，“星月白 + 酷黑”与“雾光森林 + 酷黑”。其中，极夜流银、雾光森林、翎羽蓝为新增车色。

除幻夜版以外，新款冠道本次还推出了“千万纪念”选装套件，智享版和尊享版可选装。加装后的车型前脸采用星穹蝶翼式前格栅，轮毂、外后视镜等部位经过高亮黑涂装，车尾采用增强一体感的设计。

内饰方面，新车中控台进行了重新设计，加入了大量的皮质包裹，同时中控屏变为悬浮式的设计，并 8 英寸升级为 10.1 英寸，空调出风口也进行了相应的优化调整，空调面板及中央扶手区域仍然维持了现款车型的设计。

此外，它还进一步丰富了包括手机充电口、置物格等多项舒适性实用配置，提供了包括座椅通风、脚踢式电动尾门、PSS 泊车雷达系统、远近光智能切换系统、四门一键升降、CarLife 等在内的诸多功能，TYPE-C 充电口升级为 4 个，四驱顶配版升级为 8 个，而且数字钥匙可支持启动闭合电动尾门功能，属于在 Honda 旗下车型中首次应用。

智能驾驶辅助方面，新车配备了 Honda SENSING 安全超感系统，包括 ACC 主动巡航控制系统、LKAS 车道保持辅助系统、RDM 车道偏移抑制系统性能得到明显提升，CMBS 碰撞缓解制动系统新增晚间行人对应功能。Honda CONNECT 智导互联系统则升级为 3.0 版本，提供更具丰富的智能互联服务。

动力方面，新车升级为 240TURBO 和 370TURBO 两套动力总成，满足国六 B 排放标准。

其中 1.5T 涡轮增压发动机车型，匹配 CVT 变速箱，峰值扭矩 243N・m，最大功率 138kW（IT之家注：此前是 142kW）；2.0T 涡轮增压发动机车型最大功率 192kW（此前是 200kW），峰值扭矩 370N・m，配以 9AT 变速箱。

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