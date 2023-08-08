新款广汽本田冠道车型正式上市，23.98-32.98 万元

IT之家 8 月 8 日消息，新款广汽本田冠道正式上市，该车共推出 8 款车型，指导价区间为 23.98-32.98 万元。其中，智享版和尊享版车型可选装“千万纪念”套件。
|新款冠道 指导价
|车型
|售价（万元）
|240 TURBO CVT 舒享版
|23.98
|240 TURBO CVT 智享版
|25.58
|240 TURBO CVT 幻夜尊享版
|26.88
|370 TURBO 9AT 豪华版
|27.98
|370 TURBO 9AT 尊享版 AWD
|29.28
|370 TURBO 9AT 幻夜尊享版 AWD
|29.58
|370 TURBOT 9AT 至尊版 AWD 双色
|32.98
|370 TURBO 9AT 幻夜至尊版 AWD
|32.98
即日起，用户可前往广汽本田特约店进行试驾体验并预订。广汽本田还为用户送出订车权益，至高享 10000 元置换补贴，以及 5000 元限时购置税补贴（截止至 2023 年 8 月 31 日）。
这款车型长宽高分别为 4858/1942/1670mm，轴距为 2820mm，定位大五座 SUV。
外观方面，新款冠道继续采用 Build up SPORT LIMO 的设计语言，主要是对中网部分进行了小幅调整，增加了一个镀铬边框，同时多条辐的轮圈看上去更具档次感，其它基本延续现款车型的设计。
新车提供 6 种高级色，分别为星月白、极速绯红、极夜流银、星空蓝、雾光森林和翎羽蓝，以及 2 款双色车身，“星月白 + 酷黑”与“雾光森林 + 酷黑”。其中，极夜流银、雾光森林、翎羽蓝为新增车色。
除幻夜版以外，新款冠道本次还推出了“千万纪念”选装套件，智享版和尊享版可选装。加装后的车型前脸采用星穹蝶翼式前格栅，轮毂、外后视镜等部位经过高亮黑涂装，车尾采用增强一体感的设计。
内饰方面，新车中控台进行了重新设计，加入了大量的皮质包裹，同时中控屏变为悬浮式的设计，并 8 英寸升级为 10.1 英寸，空调出风口也进行了相应的优化调整，空调面板及中央扶手区域仍然维持了现款车型的设计。
此外，它还进一步丰富了包括手机充电口、置物格等多项舒适性实用配置，提供了包括座椅通风、脚踢式电动尾门、PSS 泊车雷达系统、远近光智能切换系统、四门一键升降、CarLife 等在内的诸多功能，TYPE-C 充电口升级为 4 个，四驱顶配版升级为 8 个，而且数字钥匙可支持启动闭合电动尾门功能，属于在 Honda 旗下车型中首次应用。
智能驾驶辅助方面，新车配备了 Honda SENSING 安全超感系统，包括 ACC 主动巡航控制系统、LKAS 车道保持辅助系统、RDM 车道偏移抑制系统性能得到明显提升，CMBS 碰撞缓解制动系统新增晚间行人对应功能。Honda CONNECT 智导互联系统则升级为 3.0 版本，提供更具丰富的智能互联服务。
动力方面，新车升级为 240TURBO 和 370TURBO 两套动力总成，满足国六 B 排放标准。
其中 1.5T 涡轮增压发动机车型，匹配 CVT 变速箱，峰值扭矩 243N・m，最大功率 138kW（IT之家注：此前是 142kW）；2.0T 涡轮增压发动机车型最大功率 192kW（此前是 200kW），峰值扭矩 370N・m，配以 9AT 变速箱。
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