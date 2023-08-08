消息称 SK 集团正在启动氢能业务，到 2025 年在新能源相关项目上投资 12.4 万亿韩元

IT之家 8 月 8 日消息，据外媒 businesskorea 报道，SK 集团近期正式启动氢能业务，以液化氢生产和充电为核心。

8 月 6 日，SK Innovation 旗下 SK 能源在韩国仁川 Netruck House 开设大型氢巴士和卡车氢充电站，继四月份在蔚山开设第一座加氢站后，这是韩国的第二座加氢站。

据悉，仁川加氢站是一座大型加氢站，加氢速度达到 120 公斤 / 小时，每天可为 60 辆重型卡车充电，每小时可为 24 辆氢能乘用车充电。蔚山加氢站每天可为 40 辆重型卡车充电，每小时为 16 辆氢能乘用车充电。

通过启动加氢站，SK 能源旨在进一步扩大其加氢业务，并转型为绿色能源平台提供商。SK E&S 负责 SK 集团的氢气生产，目前正在仁川市的 SK 仁川石化基地建设世界上最大的液化氢工厂。

该设施将气态氢纯化至高纯度，并将其冷却至-253℃，使其成为液态。日产液化氢 90 吨，年产液化氢 3 万吨。

SK 集团还加大了对氢能等替代能源的投资，在可持续发展报告中宣布，到 2025 年将在能源相关项目上投资总计 12.4 万亿韩元（IT之家备注：当前约 682 亿元人民币）。

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