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国内首部 AI 辅助动画《魔游纪人工智能辅助篇》预告发布

2023/8/8 16:20:46 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 8 日消息，腾讯视频动画节 2023 在上海正式启幕。在当日举办的腾讯视频动漫大赏 2023 中，腾讯视频发布国内首部人工智能辅助动画《魔游纪人工智能辅助篇》预告，腾讯视频、极光 TV 独播

注：AI 动画是指利用人工智能技术来生成、辅助或增强动画制作过程的一种方式。

IT之家从官方获悉，《魔游纪》是由企鹅影视、红龙影业，咸之鱼联合出品，不亦乐乎、易象文化传媒制作的网络动画作品，2022 年 9 月 27 日起开播，全 12 集，腾讯视频独播。

《魔游纪》是国内首部全 UE 制作的卡通渲染动作番剧。剧情简介：

故事发生在幻想的九州大陆上，这里分为异人和常人两族，其中异人天生就能掌控灵力，小到幻化武器，大到呼风唤雨。而常人则是靠机巧之术和异人抗衡。两族世代争斗，刚刚达成脆弱的和平。而上古秘宝“盘古之心”此时出现，相传得到此物即可获得至高的力量，致使两族争斗再起。而这上古秘宝竟在机缘巧合下被少年“江流儿”吞入体内。自此他便成为双方争夺的目标。千钧一发之际，他被赏金猎人天诛焱、颲、偃流沙救下送到了天都城的馆主身边。馆主告诉他们若想取出“盘古之心”只有去万里之外的莲刹神殿，找到异人曾经的首领释迦大人才有机会。为了活命江流不得不邀请赏金三人组与其一同上路。自此四人便踏上了了探险、救世、寻宝的西游之旅。

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关键词：腾讯视频动画魔游纪

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