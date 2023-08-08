机械师曙光 16 Pro 笔记本电脑上新：i9-12900HX + RTX 4060 版本 7999 元

IT之家 8 月 8 日消息，机械师曙光 16 Pro 在原有 i5 款以及 RTX 4080 型号之后再次推出了多款新配置，搭载英特尔酷睿 i9-12900HX + RTX 4060 的版本首发价 7999 元。

13代 i9-13900HX RTX4090 满血 64G 2T 4K 双模屏 双液金散热 曙光白 28989 元

13代 i9-13900HX RTX4080 满血 32G 1T 4K 双模屏 双液金散热 曙光白 16989 元

13代 i9-13900HX RTX4080 满血 32G 1T 240Hz 双液金散热 曙光白 13999 元

13代 i9-13900HX RTX4070 满血 32G 1T 2.5K 240Hz 曙光白 12989 元

13代 i9-13900HX RTX4060 满血 16G 1T 240Hz 双液金散热 曙光白 9989 元

13代 i9-13900HX RTX4060 满血 16G 1T 240Hz 双液金散热 耀夜灰 8699 元

13代 i5-13500HX RTX4060 满血 16G 512G 2.5K 240Hz 耀夜灰 8489 元

12 代 i9-12900HX RTX4070 满血 16G 512G 2.5K165Hz 耀夜灰 9489 元

12 代 i9-12900HX RTX4060 满血 16G 512G 2.5K 165Hz 耀夜灰 7999 元

IT之家这里以 7999 元型号为例进行介绍。该机采用了 16 英寸 16:10 四边窄 2.5K 165Hz 星幻屏，拥有 92% 屏占比、 500nit 亮度、100% sRGB 色域、10bit 色深、A + 无亮点、DC 调光、TÜV 低蓝光护眼认证。

此外，这款机型配备了双排大风扇 + 6 纯铜热管，采用 16GB DDR5 内存以及 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘，并且预留一个内存槽和一个 M.2 插槽，配备大音腔双扬声器以及 RGB 背光键盘，通过 Nahimic 音效认证。

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