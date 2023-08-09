苹果 watchOS 10 开发者预览版 Beta 5 发布

【点此直达描述文件下载】

IT之家 8 月 9 日消息，苹果今日向 Apple Watch 用户推送了 watchOS 10 开发者预览版 Beta 5 更新（内部版本号：21R5332f），本次更新距离上次发布隔了 14 天。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版？

升级 iOS / iPad OS 17 开发者预览版，可参考家友分享经验：经验贴一 || 经验贴二 || 经验贴三 || 经验贴四。

从 iOS / iPadOS 16.4 开发者预览版 Beta 1 开始，需要注册苹果开发者计划，注册后打开系统【设置】【软件更新】即可看到升级选项。需注意，你的iPhone 或 iPad 必须使用与注册 Apple Developer Program 时使用的同一 Apple ID 登录，才能在设置中看到升级选项。

在未来的 iOS 和 iPadOS 版本中，此新设置将是启用开发者预览版的方式，配置描述文件将不再授予访问权限。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到公测版升级，描述文件下载途径有：

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》

本文由机器人发布，IT之家稍后将为大家带来具体更新内容。

附 watchOS 10 发布历史：

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