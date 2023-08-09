DXOMARK 公布小米 13 Ultra 手机屏幕成绩：全球第 45 位，总分 130

IT之家 8 月 9 日消息，DXOMARK 网站近日公布了小米 13 Ultra 手机的屏幕测试成绩，总分为 130 分，排名榜单第 45 位，在同等价位手机中处于中等位置。

优点方面，DXOMARK 评价这款手机的整体屏幕具有良好的可读性，无论光线变暗或变亮，屏幕的亮度转换都很平滑；这是一款在观看时感觉很舒适的设备，在大多数光照条件下设备都能提供良好的色彩渲染；小米 13Ultra 还支持低亮度 1920Hz 高频 PWM 调光，没有屏幕闪烁现象。

缺点方面，DXOMARK 认为小米 13 Ultra 与前代机型相比掉帧情况有所改善，不过在显色均匀性等方面仍有改进空间；播放视频时，屏幕的亮度和对比度表现也不尽如人意；在以某些角度查看屏幕时，小米 13 Ultra 的屏幕也会出现一定程度的绿色色偏。

IT之家附 DXOMARK 当前屏幕得分前十手机：

谷歌 Pixel Fold，151 分

荣耀 Magic 5 Pro，151 分

苹果 iPhone 14 Pro Max，149 分

苹果 iPhone 14 Pro，149 分

三星 Galaxy S23 Ultra，148 分

三星 Galaxy S23，148 分

谷歌 Pixel 7 Pro，146 分

华为 P60 Pro，146

三星 Galaxy S23 Plus，146 分

苹果 iPhone 13 Pro Max，145 分

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