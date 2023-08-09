凯音推出 30 周年限量纪念版播放器 N30LE：售价 34999 元，8 月 28 日上市

IT之家 8 月 9 日消息，凯音 Cayin 于昨晚正式发布 30 周年限量纪念版播放器 N30LE 以及搭配 Amber Pearl 耳机的套装，售价分别为 34999 元和 89999 元，8 月 28 日正式上市。

▲ 图源凯音官博，下同

IT之家从凯音官方获知，N30LE 播放器提供双电子管音色、经典 / 现代 + 晶体管音色，搭载双旗舰 DAC（AK4499EQ×2），支持全通道并联全平衡差分电流输出以及八通道 IV 转换电路，支持 Hyper 超级模式、双工作模式、双功率模式、双模拟音源以及 Hi-Fi 全场景应用。

其他方面，N30LE 采用 TC21 钛合金外壳以及专研散热系统，音量控制按钮印有三十周年纪念 logo。该产品搭载高通骁龙 665 处理器，提供 8GB+256GB 内存，配备 6 寸 TFT 显示屏，预装安卓 12 系统。

Amber Pearl 耳机采用移频压电骨传导单元，可提供 4 低频动铁 + 2 中频动铁 + 2 中高频动铁 + 4 高频动铁 + 2 超高频静电 + 1 移频压电骨传导等多种类型单元混合搭配，琥珀橙配色采用墨西哥枝木（Cholla）CNC 精工打造。

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