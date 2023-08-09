华硕否认禁用 Zenfone 手机的 Bootloader 解锁，称只是暂时维护

IT之家 8 月 9 日消息，据 Android Authority 此前报道，华硕的技术支持团队告知一位客户，解锁 Zenfone 上的 Bootloader 已不在提供，并且将来也将不可能。该客户的询问具体是关于解锁 Zenfone 9。华硕的支持团队在电子邮件中明确表示，解锁不适用于 Zenfone 9 和 Zenfone 10。

对此，可靠的安卓爆料人 Mishaal Rahman 发布 X 帖子称，官方技术团队的说法是错误的，他询问了一位华硕公关联系人，得到了以下声明： “服务团队的回复误解了情况。解锁工具目前不可用，但我们允许解锁，请继续关注。”

Mishaal Rahman 表示，早在五月初，用户就无法解锁华硕手机的 Bootloader 了，当时据说解锁工具服务将进入“维护”。对于想要 root 手机或者刷机的用户来说，这一工具是必不可少的，因此引发了不少担忧，希望能够尽快再次上线吧。

IT之家查询发现，Android Authority 的报道目前已经 404（被删除），华硕官网的支持团队回复帖子也已经消失不见。

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