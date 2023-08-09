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松下就蜂窝通信标准必要专利起诉小米和 OPPO

2023/8/9 13:40:04 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 肖战割割西窗旧事 的线索投递！

IT之家 8 月 9 日消息，据彭博社报道，松下公司表示，已在多个司法管辖区就蜂窝通信（Cellular Communication）领域的标准必要专利起诉小米和 OPPO。预计诉讼将在德国、英国、欧洲统一专利法院和中国同时进行

松下称，在与小米和 OPPO 进行多年双边谈判但未达成解决方案后决定提起诉讼。

IT之家查询欧洲统一专利法院（Unified Patent Court，UPC）官网发现，OPPO 被提起四项专利侵权诉讼，而小米被提起三项专利侵权诉讼，总涉案专利达四项，分别为欧洲专利 EP 2568724、EP 3096315、EP 2207270 和 EP 2584854。

目前国产厂商出海都或多或少遇到了专利纠纷，比如此前诺基亚针对 OPPO 和 vivo 在德国的诉讼，目前仍然没有明确结果。

值得一提的是，今年 6 月，小米集团大家电空调部与松下空调器签订战略合作协议。双方将在空调产品的研发、生产、制造等建立资源共享，形成多层次、多领域的战略合作关系。不过，一码归一码，合作与竞争还是并存的。

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