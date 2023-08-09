腾讯领衔，报告预估今年全球游戏市场规模 1877 亿美元：同比增长 2.6%

IT之家 8 月 9 日消息，市场调查机构 Newzoo 近日发布报告，预估 2023 年全球游戏市场营收规模为 1877 亿美元（IT之家备注：当前约 1.36 万亿元人民币），同比增长 2.6%。

报告中指出新冠疫情对游戏市场的影响已经逐渐消退，不过伴随着手游的普及、游戏机市场的增长以及云游戏的持续扩展，诸多因素将继续推动全球游戏业务发展。

报告中指出手游是今年游戏市场增速最快的类目，其营收预估在 2026 年会超过市场的一半以上。

在新游戏机的发布和游戏机独占游戏的普及的推动下，预计游戏机市场在未来几年也将增长。2020 年 PlayStation 5 和 Xbox Series X / S 的发布已经推动了游戏机市场的发展，未来会继续保持这一趋势。

按照市场来划分，在印度、中国、日本和韩国的推动下，亚太地区继续引领全球游戏市场，预估将会达到 46%。

北美和欧洲合计仅占全球收入的 46%，分别增长 3.8 个百分点和 3.2 个百分点。中东和非洲以及拉丁美洲的增长非常强劲，分别为 6.9% 和 4.3%。

细分到游戏公司，腾讯目前是市场领导者，2023 年收入预估为 75.56 亿美元（当前约 546.3 亿元人民币），其次是索尼 43.80 亿美元（当前约 316.67 亿元人民币），苹果 36.83 亿美元（当前约 266.28 亿元人民币）。

2023 年推动游戏收入的前十大上市公司包括微软、网易、谷歌、动视暴雪、EA、任天堂和 Take-Two Interactive。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。