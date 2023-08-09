华为 MateBook X Pro 笔记本电脑 2023 款上架 32GB 内存版本，售价 10799 元

IT之家 8 月 9 日消息，华为 MateBook X Pro 笔记本电脑 2023 款推出 32GB 内存版本，目前已上架电商平台，售价 10799 元。

华为 MateBook X Pro 笔记本电脑 2023 款于 5 月份发布，共有 16GB + 1TB、16GB + 1TB 版本（微绒典藏版）、32GB + 2TB 版本（微绒典藏版）三种存储配置，售价从 9999 元到 13999 元不等，此次上架的 32GB 内存版本为非微绒典藏版，32GB+1TB 售价 10799 元。

IT之家附华为 MateBook X Pro 笔记本电脑 2023 款参数信息：

华为 MateBook X Pro 2023 款延续了微绒金属机身设计工艺，在镁合金材质的基础上，结合采用微弧氧化工艺，整机重量 1.26kg。

华为 MateBook X Pro 2023 款采用了 14.2 英寸 3120 x 2080 分辨率 90Hz 原色全面屏，号称是“全球首款支持 HDR Vivid 的笔记本”。其中，典藏版搭载创新防反光纳米镀膜，减少反光。

此外，华为 MateBook X Pro 2023 款号称开机时间 8 秒，配有 Super Turbo 超级快充，支持智慧语音边说边记、超级终端一拉即合等。

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