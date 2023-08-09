十铨推出新款 CFexpress Type B 存储卡：可选 2TB，速度可达 1800 MB/s

IT之家 8 月 9 日消息，内存模块厂十铨科技旗下创作者品牌 T-CREATE 今日发布 T-CREATE EXPERT CFexpress Plus Type B 存储卡及 T-CREATE EXPERT CFexpress Type B 存储卡。

IT之家附十铨推出新款 CFexpress Type B 存储卡介绍如下：

T-CREATE EXPERT CFexpress Plus Type B 存储卡及 T-CREATE EXPERT CFexpress Type B 存储卡皆采用 CFexpress 标准，拥有高达 1,700MB/s的写入速度和高达 1,800MB/s 的读取速度。

T-CREATE EXPERT CFexpress Plus Type B 存储卡特别采用了 pSLC 先进技术，可以使 CFexpress 存储卡读写效能提升到 SLC 类似的水平，以及最佳的耐久度，让创作者们使用时，写入速度可以持续维持 1,600MB/s的速度，长时间稳定拍摄，不用担心中断的困扰。

T-CREATE EXPERT CFexpress Plus 拥有 PCIe 3.0x2 接口传输，最大容量为 1.3TB，能够连续拍摄近 4 小时的 800Mbps 比特率 8K RAW 档案，创作过程不再受限于存储卡容量，并且拥有 28,000TBW 的超高耐用度。

T-CREATE EXPERT CFexpress Type B 存储卡为 PCIe 3.0 x2 接口传输，并提供最大 2TB 的储存空间，可进行近 6 小时 800Mbps 比特率 8K RAW 档案摄影。

十铨暂未公布新款 CFexpress Type B 存储卡售价和上市时间。

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