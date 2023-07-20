OPPO K11 手机预热：号称“至少流畅使用四年”，支持最高 1TB 外置存储卡拓展

IT之家 7 月 20 日消息，OPPO K11 手机今日公布多条预热信息，号称“要为 5 亿大众用户打造至少流畅使用四年的手机”，该产品将于 7 月 25 日正式发布。

据 OPPO 官方介绍，OPPO K11 手机搭载独家自研 ColorOS 超算平台，采用旗舰同款的“内存基因重组技术”以及“焕新存储技术”，提供 16 倍纳秒级吞吐量，重载流畅度提升 50%，常用应用保活数量高达 24 个，48 个月老化率下降 11.5%，应用启动速度提高 26%。

OPPO K11 手机最高可选 12GB+512GB 版本，大内存“让系统更加流畅”，大存储可以安装更多应用、存储更多照片和聊天记录；支持最高 8GB 运存拓展能力，进一步“提升手机运行速度”；支持最高 1TB 外置存储卡拓展，为用户“长久用机保驾护航”。

此外，OPPO K11 还通过了“TÜV 南德 48 个月 A 级流畅认证”，官方宣称“哪怕手机用 4 年都依旧流畅”。

据IT之家此前报道，OPPO K11 搭载旗舰同款索尼 IMX890 旗舰同款大底主摄，支持 OIS 光学防抖。机身采用“光哑叠加工艺”，提供冰川蓝、月影灰两款配色，薄约 8.23mm，轻约 184g。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。