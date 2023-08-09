雷德利・斯科特：很后悔没有接拍电影《银翼杀手 2049》

IT之家 8 月 9 日消息，知名导演雷德利・斯科特曾拍出了影史经典赛博朋克电影《银翼杀手》，但由于档期冲突，他没有接拍续作《银翼杀手 2049》，而是转交给了丹尼斯・维伦纽瓦。

▲ 《银翼杀手 2049》

据 Deadline 报道，这位大导演在 Empire 最近的一篇文章中坦率地谈到了这一决定，并表示他对这一选择感到后悔。

斯科特坦言：“我不应该做出那个决定，但我不得不这么做。我本该拍《银翼杀手》续作的。”（IT之家注：他当时正在拍《异形：契约》）

▲ 《银翼杀手》

可能是为了弥补这一遗憾，斯科特将重返《银翼杀手》的反乌托邦世界，与亚马逊合作拍摄真人剧集系列。该剧名为《银翼杀手 2099》，发生在《银翼杀手 2049》的 50 年后，斯科特与迈克尔・格林、汤姆・斯佩齐利和制片人西尔卡・路易莎共同制作。

斯科特在谈到自己参与该项目时说：“我是制片人之一，《银翼杀手 2099》将围绕奥尔德斯・赫胥黎的《美丽新世界》的理念展开。”

值得一提的是，维伦纽瓦接手的《银翼杀手 2049》并没有搞坏系列口碑，而是延续了其迷幻的文艺风，以及对复制人身份的终极探讨，目前 IMDB 评分也在 8.0。

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