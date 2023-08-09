2023 款一汽奥迪 Q2L 车型正式上市，22.28 万元起

IT之家 8 月 9 日消息，一汽奥迪 Q2L 2023 款现已正式上市，市场指导价区间为 22.28-26.10 万元。

作为一款新生代用户的自定义豪华座驾，2023 款奥迪 Q2L 多种个性化定制方案，全系搭载全新 EA211 evo2 1.5TFSI 发动机。

据IT之家所知，这款车型提供 7 种车漆、8 种座椅配色、4 款 18 英寸轮圈、3 款 19 英寸轮圈、10 余种 C 柱酷盖以及多种个性化定制方案可选。

奥迪 Q2L 外观采用致雅、动感双脸设计，还有 LED 前大灯搭配 LED 日间行车灯，而且 LED 灯组还具有动态离 / 回家照明功能，内饰方面则采用米莱诺高级真皮。

动力方面，新车全系搭载全新 EA211 evo2 1.5 TFSI 发动机，匹配 7 速 S tronic 变速箱，最大功率 118kW / 5500rpm，最大扭矩 250N・m / 1750-4400rpm。

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