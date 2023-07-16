中国一汽与大众、奥迪签署深化战略合作谅解备忘录

IT之家 7 月 16 日消息，中国一汽近日与大众集团、奥迪公司在长春市南湖宾馆举行深化战略合作谅解备忘录签署仪式。

▲ 图源 一汽奥迪官网

仪式上，吉林省委副书记、省长胡玉亭为大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德颁发“长白山友谊奖”，吉林省委常委、长春市委书记张恩惠授予贝瑞德“长春市荣誉市民”称号。

中国一汽表示，在中国一汽成立七十周年之际，中国一汽与大众集团、奥迪公司的合作也迎来了三十五周年。为进一步彰显中德双方坚实合作伙伴关系，双方共同针对未来合作进行了详细规划。

IT之家从官方获悉，中国一汽和大众集团将协力进一步强化大众品牌产品阵容，推动电动化车型发展，并强化中国本土技术的引入。一汽-大众将得以进一步利用自身研发资源，实现加速产品上市并实现成本优化的目标。一汽-大众也将持续强化大众品牌形象。双方将继续支持捷达子品牌的可持续发展。

此外，双方还将继续支持充电合资企业开迈斯的发展，以进一步推动中国新能源汽车生态系统及基础设施的建设，共同为中国在 2060 年前实现碳中和的目标作出广泛的贡献。

中国一汽和奥迪公司在全新移动出行时代将合作进一步扩大在华高端产品阵容。双方还将继续加强在生产制造及销售领域的合作。其中，奥迪一汽新能源汽车有限公司将按计划于 2024 年底为中国市场投产基于 PPE 平台的奥迪车型。

此外，为了提供高端的客户体验，双方将进一步加强并优化销售架构，以实现产品上市流程的优化。作为长期合作伙伴，中国一汽与奥迪还致力于深化共同责任，以环境和可持续发展为基准、深度整合的国际资源，以及更强韧性为基础，在充满挑战的时期打造更加强大的全球供应链。

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