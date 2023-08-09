中国空调业务增 18%，大金第二季度净利润创新高

IT之家 8 月 9 日消息，大金工业于 8 月 8 日公布了 2023 年 4~6 月合并财报，净利润同比增长 14%，达 802 亿日元（IT之家备注：当前约 40.5 亿元人民币）。

这是大金 4~6 月期的净利润新纪录，原因包括中国空调业务增长了 18%，以及全球性的涨价和成本控制。然而，由于美国和欧洲等市场的不确定性，大金对 2023 财年全年盈利预测保持不变。

▲ 图源大金空调官网

大金工业销售额达 10947 亿日元（当前约 552.82 亿元人民币），同比增长 13%；营业利润 1178 亿日元（当前约 59.49 亿元人民币），同比增长 9%；经常利润增长 5% 至 1148 亿日元（当前约 57.97 亿元人民币），均为 4~6 月期间的新高。

4~6 月，由于材料价格飚升带来的价格持续上涨和机型组合变化，使大金营业利润增加了 180 亿日元（当前约 9.09 亿元人民币）。成本削减也使营业利润增加了 120 亿日元（当前约 6.06 亿元人民币）。此外，日元汇率低于预期使利润增加了 30 亿日元（当前约 1.51 亿元人民币）。

从地区来看，中国市场表现良好，空调业务销售额同比增长 18%。在亚洲，印度、印度尼西亚和泰国的销售额也强劲。

在美国，用于数据中心等的大型商用空调销售强劲。家用空调处于库存的调整阶段，但配备变频功能的节能空调表现良好。同时，价格上涨也已渗透市场。

欧洲方面，因商用空调销售强劲，大金销售额增长了 14%。热泵型暖气销量在进入 2023 财年之前一直大幅增长，然而在 4~6 月期开始下降。在意大利，由于补贴制度的修订和环境法规的收紧，导致对传统燃烧加热型暖气的需求增加，对于热泵型的需求减少。大金认为这种需求下降是暂时的，计划在需求旺盛期，针对更多企业扩大更加省能的热泵型暖气的销售。

大金目前预计 2023 财年销售额同比增长 3% 达到 4.1 万亿日元（当前约 2070.5 亿元人民币），净利润同比增长 2% 达到 2640 亿日元（当前约 133.32 亿元人民币）。该公司连续三年预期利润创出新高，与期初的预期值保持不变。大金表示这是因为有许多地区的未来情况尚不明朗，例如美国的家用市场、欧洲的热泵市场以及中国的房地产市场。

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