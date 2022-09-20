苹果被曝与应用开发商行业组织关系密切，是幕后最大金主

9 月 20 日消息，据知情人士爆料称，代表应用开发商的行业组织应用协会（ACT）自诩为全球应用开发商的主要代言人，但事实上，苹果才是该组织的最大幕后“金主”。

四名 ACT 前雇员表示，尽管苹果不是该协会的成员，但这家科技巨头在幕后扮演着主导角色，影响着该组织的政策立场。批评人士指出，ACT 的游说议程多与苹果密切相关。

ACT 辩称，该组织并未受惠于苹果，但承认其半数资金的确来自苹果。不过，上述多位前雇员表示，实际比例要高得多。

苹果和 ACT 之间的关系表明，大公司正悄悄地向在华盛顿宣传其议程的外部团体投入大量资金。ACT 的代表定期在国会作证，提交法庭简报，为苹果的立场辩护。

前国会助手、应用公平联盟 (Coalition For App Fairness) 负责人里克・范米特 (Rick VanMeter) 表示，考虑到与苹果的密切关系，ACT 自称“应用开发商代表”实际上是在骗人。

苹果拒绝就此置评，但 ACT 高管为其所承担的角色进行了辩护。ACT 主席摩根・里德（Morgan Reed）表示：“我们的工作是确保关注政府可能对所有开发炫酷软件产品的小企业产生的影响，无论在有意还是无意的情况下。”

里德和其他 ACT 高管说，他们根据成员的偏好来确定政策立场，不会听从苹果的指示，尽管他们会考虑苹果的立场。根据披露文件中最新的数据显示，2020 年 ACT 收到的所有捐款超过 900 万美元，其中苹果可能提供了数百万美元。

苹果是应用行业的重要力量，其应用商店相当于虚拟市场，对开发者和苹果来说都有利可图。苹果从这些应用的收入中抽取 15% 至 30% 的分成，每年可达数十亿美元。

但许多应用开发商反对苹果的高额佣金和诸多限制。美国国会正在推进的反垄断立法提案将要求苹果放松对应用商店的控制，并使开发商能够绕过其付费系统。但 ACT 反对该法案，辩称它将威胁应用商店的隐私和安全，这与苹果的态度一致。

ACT 在其网站上称，它代表了世界各地的 5000 名开发商和设备公司。除了苹果，其网站上列出的其他企业赞助商还有 Verisign、AT&T、英特尔以及 Verizon 等。