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广汽集团 7 月新能源汽车销量达 49935 辆，同比增长 84.51%

2023/8/9 17:04:43 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 9 日消息，广汽集团发布 7 月产销快报，7 月汽车销量为 189,199 辆，同比下降 14.04%，本年累计销量为 1,353,904 辆，同比下降 1.18%。

据介绍，今年 7 月广汽本田产量同比下降 58.54%，销量同比下降 44.31%；广汽丰田产量同比下降 25.34%，销量同比下降 16.67%；广汽埃安新产量同比增长 54.76%，销量同比增长 79.86%。

广汽集团 7 月新能源汽车产量达 47,344 辆，同比增长 69.71%；销量达 49,935 辆，同比增长 84.51%。

据IT之家此前报道，广汽埃安 6 月销量达 45013 辆，因此 7 月销量与 6 月基本持平。

广汽埃安于 7 月推出了两款新车，包括昊铂品牌的首款量产车型 Hyper GT、AION Y Younger 星耀版。

广汽埃安昊铂 GT 共推出 5 种不同配置车型，售 21.99-33.99 万元，基于广汽全新的 AEP 3.0 平台“星灵架构”打造，定位纯电中型轿车。广汽埃安昊铂 GT 的 7 月销量达 2011 辆

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关键词：新能源汽车广汽集团

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