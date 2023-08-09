奇瑞瑞虎 8 Pro / 新能源冠军车型上市：燃油、混动双版本，售价 12.69 万元起

IT之家 8 月 9 日消息，奇瑞瑞虎 8 Pro / 新能源冠军家族昨晚正式发布，分别采用燃油动力和混合动力，起售价分别为 12.69 万元和 13.79 万元。

▲ 图源奇瑞官网，下同

其中，燃油版提供 1.6TGDI 发动机 + 7DCT 变速箱、2.0TGDI 发动机 + 7DCT 变速箱以及 2.0TGDI 发动机 + 8AT 变速箱三个版本，混动版提供 1.6TCI+3DHT 一个版本。

据奇瑞官方介绍，瑞虎 8 Pro / 新能源冠军车型搭载高通骁龙 8155 智能芯片以及 24.6 寸双联屏，L2.5 级智能驾驶辅助，配备“无重力女皇适能座驾”、索尼 8 扬声器、50W 无线充电。

瑞虎 8 Pro 冠军版车身长宽高分别为 4745x1860x1745mm，轴距为 2710mm，提供 5 座 / 7 座两个版本，底盘采用麦弗逊式独立前悬架，多连杆式独立后悬架，后轴获得最大扭矩 3000N・m。

瑞虎 8 新能源冠军版，车身长宽高分别为 4745x1860x1747mm，轴距、悬架与 Pro 版一致。该车搭载三元锂电池，配备超强双电机 3 档 DHT，混动系统最大功率 240kw，混动系统最大扭矩 545N・m。

IT之家附奇瑞瑞虎 8 Pro / 新能源冠军版售价：

瑞虎 8 Pro 冠军版

1.6TGDI +7DCT 高光版 12.69 万元

1.6TGDI +7DCT 闪耀版 13.39 万元

1.6TGDI +7DCT 巅峰版 14.19 万元

2.0TGDI +7DCT 巅峰版 15.19 万元

2.0TGDI +7DCT 巅峰版四驱 16.19 万元

2.0TGDI +8AT 傲视版 15.39 万元

2.0TGDI +8AT 傲视版四驱 16.39 万元

瑞虎 8 新能源冠军版

55km 领先版 13.79 万元

100km 荣耀版 14.99 万元

100km 王者版 15.99 万元

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