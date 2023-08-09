艾利和发布 AK UW100MKII 无线耳机：内置 AKM DAC，支持被动噪声隔离

IT之家 8 月 9 日消息，艾利和今日推出新款 AK UW100MKII 耳机，国行价格暂未公布，海外售价 49980 日元（IT之家备注：当前约 2524 元人民币）。

IT之家附艾利和 AK UW100MKII 耳机介绍：

相比于前代机型，AK UW100MKII 拥有更精巧的电池盒和更精妙的腔体结构，它将 BA 驱动器的位置移到耳朵内部，以便更直接地提供更精细的音频细节，并最大限度地减少声音扩散，进而提供更细腻、更动态的性能和更丰富的高频表达，让声音表现更为真实、自然、悦耳！

AK UW100MKII 作为一款真无线蓝牙耳机，内置高性能 32 位 AKM DAC，专属的 Astell&Kern 放大器和电路技术使 TWS 耳机的数字部件和模拟电路得以分离，进一步减少噪音，提供更清晰与更高的声音分离度。

AK UW100MKII 配备了最高层次的 PNI (被动噪声隔离)，是公认的 Hi-Fi TWS；与专注于消除低频噪声的通用 ANC 不同，PNI 可以有效地消除中高范围内的环境噪声，以及更高音调的声音。

AK UW100MKII 配置高通 QCC5141，支持 aptX Adaptive，蓝牙 5.2，无线 24 位音质，具有比前代型号更好的连接性。此外，Qualcomm True Wireless Stereo Plus 模式通过向每个耳塞传输独立的信号，最大限度地减少了传输延迟。

AK UW100MKII 拥有约 9.5 小时的连续播放，并支持长达 29 小时的总续航（耳机 + 耳机盒）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。