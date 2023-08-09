福布斯发布 2023 年云计算 100 强榜单：OpenAI 位列第一

IT之家 8 月 9 日消息，据福布斯官方公众号消息，福布斯今日发布《2023 年云计算 100 强榜单》，其中显示 OpenAI 排名第一。

福布斯表示，该榜单关注全球高成长性的云计算公司，特别注重 AI 领域的发展。去年的云计算 100 强榜单见证了上榜企业的人数、估值和融资额“激增至创纪录水平”，而今年的趋势则相对平缓，榜单中有 16 家新上榜的公司，其中许多都是 AI 初创公司。

▲ 图源福布斯官方公众号

福布斯声称，“许多上榜公司经历了裁员或估值下调，也很少有公司愿意在当下尝试 IPO。不过今年也有一些公司正加快前进步伐，比如位列第 9 的 Rubrik，它的排名上升了 22 位，年经常性收入突破了 5 亿美元；排名第 15 的 Wiz，排名上升了 67 位，提升速度最快”。

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IT之家从榜单中归纳汇总得知，今年云计算 100 强企业的平均融资金额为 8.05 亿美元（约 58.01 亿元人民币），高于一年前的 6.1 亿美元（约 43.94 亿元人民币），这主要是由于两家上榜企业的重大融资活动，排名第一的 OpenAI 在今年 1 月从微软公司筹集了 100 亿美元（约 720.65 亿元人民币），以及排名第三的 Stripe 筹集了 65 亿美元（约 468.42 亿元人民币）。

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