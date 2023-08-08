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首页 > 智能时代>人工智能

OpenAI 起诉“open.ai ”域名所有者商标侵权，网站名为“Open AI”

2023/8/8 11:06:49 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 乌蝇哥的左手肖战割割西窗旧事 的线索投递！

IT之家 8 月 8 日消息，据彭博社消息，知名 AI 公司 OpenAI 对一家名为 Open Artificial Intelligence（开放人工智能）且拥有域名 www.open.ai 的公司提起诉讼，声称该名称侵犯了 OpenAI 商标，并造成消费者混淆

该诉讼称，由总裁 Guy Ravine 领导的开放人工智能公司一直在误导客户，让他们相信自己与 OpenAI 及其流行产品（如 ChatGPT）有关联。开放人工智能公司在 2015 年开始运营后，采用了“Open Artificial Intelligence”的名称。“这种深思熟虑的选择破坏了 OpenAI 在美国专利商标局注册商标的努力。”

IT之家访问 www.open.ai 域名发现，该网站采用了 Open AI 的大标题，只是比 OpenAI 多了一个空格。

从具体用途来看，该网站看起来只是一个搜索图库，可以查找由 AI 生成的图像

报道称，该诉讼旨在结束开放人工智能公司未经授权使用“开放人工智能”名称的行为，并寻求适当的法律补救措施。

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关键词：OpenAI

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