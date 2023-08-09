大疆发布 DJI Transmission 图传接收器标准套装，13499 元

IT之家 8 月 9 日消息，今日晚间，大疆正式发布了全新的 DJI Transmission 图传接收器标准套装，提供高亮监视器套装及标准套装可供选择，13499 元起。

DJI Transmission 标准套装内含图传发射器及图传接收器，延续长距离、低延时的图传性能，更适合搭配大型监视器使用，新增元数据透传功能，并支持小数点帧率输出。

DJI Transmission 高亮监视器套装内含图传发射器与图传高亮监视器，集接收、监看、录制、控制于一体的图传方案，配合 DJI PRO 控制生态，可带来更加高效的协作体验。

IT之家从大疆官方获悉，这款新品支持 6 公里 1080p / 60fps 传输，，还具有无接收端数量限制、无感自动跳频、端到端超低延时、双路 SDI + HDMI 同时输出等特性，支持 SDI 元数据透传、一体化接收监看、独立录制与回放等，支持透传文件名、时码、录制触发、相机参数（快门、ISO 等）、镜头信息（光圈、焦段等）等数据。

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