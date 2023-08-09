腾讯《QQ 三国》START 云游戏首发上线：端手数据互通

IT之家 8 月 9 日消息，腾讯经典游戏《QQ 三国》现已上新 START 云游戏，端手数据互通。

IT之家提醒，2023 年 8 月 8 日~8 月 14 日限免，不消耗专属游戏时长，但会员时间会正常扣除。

据介绍，《QQ 三国》是腾讯公司开发并且运营的一款以三国题材为游戏背景的 2D 横版类大型多人在线角色扮演游戏，上线于 2007 年。

常见问题：

Q：云游戏登录安全吗？

A：云游戏登录与客户端登录安全验证流程有所不同，将不会验证 MAC 地址，手机令牌或者短信密保可以正常验证，因此建议您开启手机安全验证保护自身的账号安全，也可以在游戏内开启“角色密码”或“敏感操作保护”。

Q: 云游戏对登录地区有限制吗？

A：目前暂不支持西藏、新疆、青海、港澳台以及海外登录云游戏。

Q：游戏版本更新时，云游戏能正常登录吗？

A：在游戏版本体验服（桃园结义、抚琴退敌）更新期间，体验服的玩家，将在到全服版本更新完成之前，暂时无法通过云游戏登录。

Q:QQ 三国在手机云游戏能体验什么内容？

A: 日常任务、野外挂机等游戏玩法都可以流畅体验，但手机云游戏操作体验略有不同，具体可在 START 云游戏中登录体验。

Q：手机云游戏 App 版目前只支持安卓端，苹果 iOS 有上线计划吗？

A：目前已上线的安卓端手机云游戏正在根据大家的反馈，逐渐优化使用体验。苹果 iOS 手机端还暂未开放，但目前可以通过扫码官方主页上的二维码，通过 H5 网页进行体验，功能上会有一定差异。

Q：手机云游戏只有云游戏会员才可以使用吗？

A：所有用户在 START 云游戏安卓 App 都可玩《QQ 三国》，新注册用户有 10 个小时的免费体验时间，当前每周可通过在 START 云游戏 App 内完成指定任务获得积分，解锁免费时长。开通云游戏 VIP / SVIP 会员，可获得更长游戏时间，享受更佳云游戏权益哦。

Q：我的手机配置很低，能使用云游戏吗？

A：手机云游戏是使用”远程云端电脑”进行游戏，对手机无硬件性能要求，也无需下载游戏本体客户端，本地只需要流畅的网络环境即可体验，具体详情可以至 start.qq.com 了解更多。

Q：手机云游戏会掉线卡顿吗?

A：手机云游戏对网络质量有一定要求，建议主公们在 Wifi 环境、4G、5G 网络信号强的环境下进行云游戏，可获得更稳定体验。

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