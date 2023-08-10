迪士尼宣布上调 Disney + 和 Hulu 价格，打击密码共享

IT之家 8 月 10 日消息，迪士尼公司今天宣布，从下个月开始，提高无广告的 Disney + 和 Hulu 的价格，同时表示正在“积极探索”打击密码共享的方法，类似于 Netflix 最近实施的措施。

首先，迪士尼发布了无广告 Hulu 和 Disney + 的价格上涨计划。以下是变化的细节，将于 10 月 12 日生效：

有广告的 Disney+：每月 7.99 美元（不变）

无广告的 Disney+：每月 13.99 美元（之前为 10.99 美元）

有广告的 Hulu：每月 7.99 美元（不变）

无广告的 Hulu：每月 17.99 美元（之前为 14.99 美元）

除了这些价格上涨之外，迪士尼还宣布将提供一个 Hulu 和 Disney+（都没有广告）的捆绑套餐，每月 19.99 美元，这个新的捆绑套餐将于 9 月 6 日在美国推出。

此外，迪士尼还宣布，Hulu + Live TV 套餐的价格将上涨 7 美元，有广告的套餐将上涨到 76.99 美元，无广告的套餐将上涨到 89.99 美元。ESPN + 的价格也将从 9.99 美元上涨到 10.99 美元。

IT之家注意到，在今天迪士尼季度财报电话会议上，首席执行官 Bob Iger 还谈到了 Disney + 和 Hulu 上密码共享的话题。Iger 表示，该公司正在“积极探索解决账户共享问题的方法”，并希望在今年晚些时候实施。

Iger 没有给出具体数据说明有多少 Disney + 账户被超出单个家庭范围之外的人共享，但他说这个数字是“很大”的。因此，该公司已经把阻止密码共享作为“一个重要优先事项”，并且他认为这是一个帮助公司增长业务的机会。

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