周鸿祎：360 将发布安全大模型，争夺“网安一哥”这种事情很无聊

IT之家 8 月 10 日消息，在近期举行的 ISC 2023 第十一届互联网安全大会上，360 创始人周鸿祎作“安全即服务”主题演讲。

周鸿祎在演讲中透露，360 不仅有通用大模型，还将发布 360 安全大模型。同时，他还强调说“行业里老有人爱争第一，到底谁是网络安全一哥，我觉得这种事儿很无聊。”

据称，360 的对手不是国内同行，而是国外网军、黑产、黑客。周鸿祎直言“安全企业不能只想着挣钱，要想成为一家‘顶天立地’的企业，一定要为国家、用户、客户解决问题”。

IT之家此前报道，周鸿祎今年 6 月被清华大学计算机科学与技术系电子信息专业录取，攻读非全日制、定向就业博士研究生。

公开资料显示，周鸿祎现年 53 岁，曾于西安交通大学就读电信学院计算机系，1992 年本科毕业；后因学习成绩优异，被保送至西安交通大学管理学院系统工程系读研究生，1995 年毕业，取得硕士学位。

6 月 13 日，360 智脑大模型应用发布会召开，认知型通用大模型“360 智脑 4.0”亮相，360AI 数字人同时也正式发布。

周鸿祎当时在发布会上声称，“语音处理能力以及视频处理能力，可实现文生文、文生图、文生表、图生图、图生文、视频理解等功能。而经过一系列迭代，360 智脑 4.0 版本号称已经可以和 ChatGPT 3.5 媲美”。他同时表示，“未来 AI 最重要的承载形式和应用入口就是数字人”。

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