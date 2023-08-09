英特尔酷睿 i5-14600KF 处理器现身 Geekbench，比 i5-13600K 强 5.5%/17.2%

IT之家 8 月 9 日消息，英特尔最新的 14 代桌面 CPU 最近已交付给 OEM，因此 i9-14900K、i7-14700K 处理器以及 i5-14600KF 已经出现在了 Geekbench 基准测试平台上。

这些处理器有与现有的 LGA1700 平台兼容，例如此次测试中使用的就是华硕 Z790 主板，搭配 32GB DDR5-6000 内存。

Geekbench 数据表明，这颗处理器有着 5.3 GHz 的频率，比当前 i5-13600K CPU 增加了 200 MHz。

相对地，这颗处理器在 Geekbench 6.1 单核测试中获得了 2794 分，多核测试中获得了 17190 分，比起 i5-13600K 提升了 5.5% 和 17.2%。

IT之家注意到，京东商城中的 i5-13600KF 目前为 2189 元，而 i5-13600K 为 2389 元，预计 14 代升级型号也会保持基本相同的定价。

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