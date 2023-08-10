小米手环 8 Pro 现已上架并开启预约，8 月 14 日发布

IT之家 8 月 10 日消息，小米智能生态今日通过微博官宣，小米手环 8 Pro 将于 8 月 14 日晚 7:00 发布。该产品也已经上架京东商城和小米商城，同时开放预约。然而截至发稿，IT之家未能查询到关于这款手环的更多信息。

参考小米手环 7 Pro，可以看到小米手环 8 Pro 预计将拥有更大的屏占比，周围黑边进一步收窄。其他方面，官方提供的预告图中可见该手环采用了类似一体式的侧边设计，且具有金属光泽。不过受限于成本，小米手环 8 Pro 大概率不会用上金属材质。

功能方面，这里以小米手环 7 Pro 提供的配置作为参考，预计小米手环 8 Pro 将在前者的基础上拥有更多升级。

屏幕尺寸： 1.64 英寸，屏占比 70%，支持 AOD 息屏显示和智能亮度调节

连接功能： 内置 GPS 模块，可脱离手机记录运动轨迹；支持 NFC 功能，可完成微信 / 支付宝离线支付

运动健康： 内置 10 种不同强度跑步课程，支持全天心率检测、血氧饱和度检测

电池：最高续航 12 天

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