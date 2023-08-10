小米手环 8 Pro 预热：小组件可自定义常用功能，支持相册表盘

IT之家 8 月 10 日消息，今天下午，小米智能生态继续对小米手环 8 Pro 预热，该产品小组件全新升级，用户可自定义常用功能。

从预热海报上看，小米手环 8 Pro 可设置心率、音乐播放、天气、日程、户外跑步等小组件。此外，该产品还新增相册表盘功能，抬腕即可显示照片，可玩性进一步提高。

根据此前的预热信息，小米手环 8 Pro 配备 1.74 英寸“炫彩大屏”，升级支持 60Hz 刷新率、1670 万色显示以及 336PPI。另外，小米手环 8 Pro 预计会提两种材质的表带，供用户自行选择。

关于小米手环 8 Pro 主要功能和售价，大家可以参考去年 7 月发布的小米手环 7 Pro。该产品配备 1.64 英寸 AMOLED 彩色方屏，支持 AOD 息屏显示，内置 GPS、NFC 功能，支持多重健康监测，最高续航达 12 天。小米手环 7 Pro 首发尝鲜价为 379 元。

小米手环 8 Pro 将于 8 月 14 日同小米 MIX Fold 折叠屏手机、小米平板 6 Max 一同发布，届时IT之家会带来详细报道。

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