特斯拉胜诉“特斯拉啤酒”商标侵权案，获赔 500 万元

IT之家 8 月 10 日消息，据特斯拉中国介绍，日前，特斯拉诉“特斯拉啤酒”商标侵权一案判决结果公布，法院认定特斯拉系列商标为驰名商标，判处被告中饮食品有限公司（“特斯拉啤酒”）立即停止对特斯拉系列商标专用权的侵害，停止不正当竞争行为，向特斯拉赔偿人民币 500 万元，并在报刊上发表公开声明以消除影响。后“特斯拉啤酒”提起上诉，二审法院维持原判。

据悉，2019 年开始，一系列名为特斯拉苏打酒、特斯拉啤酒的酒精饮品开始在市面上流通，商标为 T 型标志，且宣传中常包含“美国预调酒先驱品牌”“国际顶尖品牌”等字样，宣传图中甚至有特斯拉 Model X 车型出镜。

特斯拉发现后对该公司提起了诉讼，特斯拉中国方面指出，作为电动汽车行业的领头羊，特斯拉在全球范围内都具有极高的知名度，进入中国后也快速被大众所熟知。此次判决中，特斯拉系列商标被法院认定为“驰名商标”，故“特斯拉啤酒”的行为是在不正当地利用特斯拉长期积累的商誉来进行市场竞争，宣传中反复利用特斯拉汽车与名号来误导消费者，存在主观恶意，构成商标侵权。

IT之家注意到，此前特斯拉还起诉过“特斯拉二手车”商标侵权，获赔 30 万元。

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