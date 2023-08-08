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8G 内存加 128GB 存储组合，特斯拉 Model Y“阉割版”HW4 硬件无法运行 Steam

2023/8/8 12:25:22 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 8 日消息，特斯拉近期开始交付采用 Hardware 4 Autopilot 组件的 Model Y 车型，而最新拆解显示，HW 4 车机系统的内存和存储容量相比较 HW 3 缩水一半，基本排除了运行 Steam 的可能。

消息源 @greentheonly 通过深入挖掘 HW 4 硬件，发现其内存为 8GB，内置存储为 128GB，由于运行 Steam 需要至少 16GB 的内存，这意味着新款 Model Y 无缘运行 Steam。

一些车主已经证实，HW4 中的信息娱乐系统感觉非常灵敏。尽管如此，随着时间的推移，各种应用程序数据库会不断增长，所有者可能会被迫进行硬重置，以将内容恢复到原来的位置。

IT之家此前报道，相比于 Model X / S，Model Y 车型上搭载的 HW 4.0 硬件显然是“阉割版”，例如去掉了独立 GPU 和更优质的音响驱动，采用了更便宜的非 ECC 内存，似乎去掉了之前新增的两个额外屏幕显示接口。

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特斯拉 Model Y HW4.0 硬件拆解，与 Model X / S 只有部分细节不同

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关键词：Steam特斯拉Model Y

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