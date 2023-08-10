继微信之后，支付宝将推出小程序代备案服务

IT之家 8 月 10 日消息，支付宝官方今日宣布，为贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》、《互联网信息服务管理办法》及《非经营性互联网信息服务备案管理办法》等法律法规要求，根据 2023 年 8 月 4 日《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》，配合相关部门做好移动互联网信息服务管理，支付宝平台将于近期推出 ICP 代备案相关服务，协助开发者完成支付宝小程序备案。

根据要求，在中华人民共和国境内从事互联网信息服务的移动互联网应用程序主办者，应当依照有关规定履行备案手续。未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。

小程序主体也需依法履行备案手续，支付宝表示，为了确保支付宝小程序依法依规、有序运行，平台将推出 ICP 代备案相关服务，协助开发者完成备案。具体代备案系统开启时间、操作指引，后续将另行通知，敬请关注。

据IT之家此前报道，微信公众平台 ICP 代备案管理系统也将提供新增备案、变更备案、注销备案等服务，协助开发者完成微信小程序备案，备案系统将于 9 月 1 日上线。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。