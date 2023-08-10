中芯国际：2023 年第二季度净利润 4.028 亿美元，同比下降 21.7%

IT之家 8 月 10 日消息，中芯国际今日发布 2023 年第二季度业绩概要，营收 15.6 亿美元（IT之家备注：当前约 112.63 亿元人民币），市场预期 15.53 亿美元，去年同期 19.03 亿美元，同比下降 18%。

第二季度净利润 4.028 亿美元（当前约 29.08 亿元人民币），市场预期 1.84 亿美元，去年同期 5.14 亿美元，同比下降 21.7%。

从具体收入来看，中芯国际第二季度在中国区的营收占比为 79.6%，其次是美国区的 17.6%；12 英寸晶圆占比达 74.7%，8 英寸晶圆占比达 25.3%。

产能方面，中芯国际的月产能由 2023 年第一季度的 732,250 片 8 英寸约当晶圆增加至 2023 年第二季的 754,250 片 8 英寸约当晶圆。

中芯国际表示，2023 年第二季度，公司销售收入环比增长 6.7% 至 15.6 亿美元，毛利率下降 0.5 个百分点到 20.3%。12 英寸产能需求相对饱满，8 英寸客户需求疲弱，产能利用率低于 12 英寸，但仍好于业界平均水平。

中芯国际官方预期，三季度预计销售收入环比增长 3% 到 5%，毛利率在 18% 到 20% 之间。三季度出货量预计将继续上升， 而同时，折旧也将持续增加。下半年公司销售收入预计好于上半年。

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