限时 238 元：京东 + TX 视频等 12 项联合会员久违发车（价值 1425 元）

喜马拉雅现已开启 818 会员宠爱大促活动，11 项联合会员仅需 238 元：点此购买。

会员套装内含（括号中为官方售价）

喜马拉雅 VIP 年卡（￥218）

腾 X 视频年卡（￥258）

京东 PLUS 年卡（￥198）

芒 XTV 季卡（￥78）

优 X 季卡（￥78）

网易云音乐半年卡（￥108）

网盘月卡（￥30）

百度文库半年卡（￥78）

平安健康半年卡（￥138）

滴滴打车券（￥106）

叮咚买菜半年卡（￥54）

同一用户（同一登录账号、同一手机号、同一支付账号等其他合理显示为同一用户的情形均视为同一用户）限购 1 单活动商品哦~

活动时间：2023 年 8 月 10 日 20:00:00~2023 年 8 月 24 日

购买规则

● 喜马拉雅会员年卡（365 天）权益将自动发放至您的喜马拉雅购买账户中；可从【喜马拉雅 App】-【我的会员】中查看，购买活动商品的喜马拉雅账号在购买成功后 30 天内不可进行手机号换绑；

● 腾讯视频 VIP 会员年卡（372 天）权益需在购买后 15 天内领取，购买成功后用户可以通过本活动页面或【喜马拉雅 App】-【我的会员】-【会员资产】进行领取；用户可登录需要绑定的账号进行领取，登录即视为绑定成功，登录后不可更换领取账号，领取成功后可在【腾讯视频 App】-【个人中心】-【视频 VIP 会员】中查看；

● 京东 PLUS 会员年卡（365 天）权益需在购买后 15 天内领取，购买成功后用户可以通过本活动页面或【喜马拉雅 App】-【我的会员】-【会员资产】进行领取；用户可登录需要绑定的账号进行领取，登录即视为绑定成功，登录后不可更换领取账号；领取成功后可在【京东 App】-【PLUS 会员频道】中查看；

● 网易云音乐半年卡（186 天）权益将自动发放至您下单的手机账号中，可在【网易云音乐 App】-【账号】-【会员中心】中查看；

● 百度文库会员半年卡（180 天）权益将自动发放至您下单的手机账号中，可在【百度文库 App】-【会员】中查看；

● 平安健康会员半年卡（180 天）权益将自动发放至您下单的手机账号中，可在【平安健康 App】-【我的】-【权益卡】中查看；

● 芒果 TV 会员季卡（92 天）权益将自动发放至您下单的手机账号中，可在【芒果 TV App】-【我的】-【VIP 会员】中查看；

● 优酷会员季卡（93 天）权益将自动发放至您下单的手机账号中，可在【优酷 App】-【会员】中查看

● 百度网盘会员月卡（按照自然月天数）权益自动发放至您下单的手机账号中，可在【百度网盘 App】-【我的】中查看；

● processon 会员月卡（31 天）权益将自动发放至您下单的手机账号中，可在电脑端访问【process on 官网】-【头像】-【账户中心】中查看；

● 滴滴打车无门槛券（最高价值 106 元）权益需在购买后 15 天内领取，购买成功后用户可以通过本活动页面或【喜马拉雅 APP】-【我的会员】-【会员资产】进行领取；用户访问领取页面输入手机号即可领取成功，优惠券含 1 张 6 元无门槛券和 8 张无门槛折扣券（限定快车 / 特惠快车使用），优惠券到账后 3 日内有效，可在【滴滴】-【我的】-【我的卡券】-【优惠券】中查看；

● 叮咚买菜半年卡（180 天）权益将自动发放至您下单的手机账号中，可在【叮咚买菜 APP】-【我的】-【绿卡会员】可以查看。

喜马拉雅 818 会员宠爱大促活动，11 项联合会员仅需 238 元：点此购买。

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