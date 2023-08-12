支付宝会员积分获取方式升级，预计 9 月上线

IT之家 8 月 12 日消息，支付宝会员发布《关于会员积分获取规则的公告》，宣布将就部分积分获取方式进行升级，升级方案计 2023 年 9 月上线。

IT之家附现有积分获取规则：

用户使用支付宝在网络购物、扫码支付、到店支付、交通出行、公共服务、爱心捐赠、代付的场景进行支付，确认交易成功后有资格获得积分发放。

累积说明：0 元起步，完成支付即可获取 2 个积分，单笔实付每 20 元可再获取 1 个积分，每天最多可获取 20 个积分。所有支付场景共享 20 积分每日上限。

首日签到立得 1 积分 ，连续签到每日奖励可递增 1 积分（每日最多 + 7）。

每日任务得积分（不设上限）。

通过支付宝购买“余额宝”即可得积分根据上周余额宝日均余额，每 100 元发放 1 积分， 每自然周最多发放 50 积分 。

通过支付宝购买“基金、黄金、理财产品、尊享”即可得积分。根据上周日均持仓金额，每 100 元发放 1 积分， 每自然周最多发放 150 积分 。

通过支付宝转账即可得积分，每 1 笔转账可得 1 积分， 每自然月限 30 笔 。

使用支付宝进行信用卡还款即可得积分，每 1 笔还款可得 5 积分， 每自然月限 3 笔 。

通过支付宝“借呗”借出的款项可得积分，根据上月累计未还借款的日均值，每 100 元发放 1 积分，每自然月最多发放 200 积分。

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