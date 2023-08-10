为保证平台安全性，Python 第三方套件存储库 PyPI 已强制用户使用双重验证登录

IT之家 8 月 10 日消息，Python 第三方套件存储库 PyPI（Python Package Index）今年 5 月在其官方博客中宣布，为了提高平台的安全性，维护在 PyPI 上的任何项目或组织的账户都必须启用账号双重认证。

目前这项强制要求已经生效，所有软件发布者都需要启用这项登录验证，否则将无法登录平台账号。

不过对于只是想浏览 PyPI 网站，下载和安装套件的用户而言，他们并不需要额外注册 PyPI 账号，因此这项“账号双重认证”要求并不会对这批用户产生影响。

▲ 图源 Python Package Index 网站

当下 PyPI 平台未启用双重认证的新帐号，在尝试执行相关管理操作时，会遭到系统拒绝，并被强制重定向到“双重认证”页面。

IT之家早前曾报道，PyPI 平台在今年年初受恶意用户和项目的影响，一度遭到美司法部传唤，因此不得不“临时关闭新用户注册”和“新项目上传功能”。

PyPI 团队此前表示：“对所有账号强制使用双重认证，是增强平台安全性长期承诺的一部分，‘双重认证’可以防止用户登录凭证和相关 API 泄露，并减少平台中恶意软件的数量。”

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