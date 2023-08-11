1997 年 FPS 划时代之作，《雷神之锤 2》游戏重制版上架：首发加入 XGP

IT之家 8 月 11 日消息，游戏开发商 Bethesda Softworks 在近日举办的 QuakeCon 2023 活动中，在 2021 年重制《雷神之锤 1》之后，正式宣布了《雷神之锤 2》重制版。

这款游戏重制版目前已经登陆 Xbox Series X| S、Xbox One、PS5、PS4 和 任天堂 Switch 游戏主机以及 PC 平台，并上架 Xbox Game Pass 平台，售价为 9.99 美元（IT之家备注：当前约 72 元人民币）。

《雷神之锤 2》重制版支持 16：9 长宽比、4K 分辨率和高帧率显示器，官方描述如下：“享受《雷神之锤 II》的原始正版版本，现在支持高达 4K* 和宽屏分辨率、增强的模型、改进的敌人动画和血腥、改进和恢复的 AI 行为、增强的电影效果、动态和彩色照明，抗锯齿、景深、Sonic Mayhem 的原创重摇滚配乐等等。”

《雷神之锤 2》（Quake II）是 id Software 于 1997 年冬发布的一款第一人称射击游戏作品，可以说是 FPS 游戏的划时代之作，整体游戏画面、玩法都超越了前作，也是不少玩家心目中的经典。

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